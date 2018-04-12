مواطن بالعاصمة يسخر منزله لإستقبال عائلات ضحايا طائرة بوفاريك

فتح المواطن محمد بوشلاغم المقيم ببلدية “خرايسية “منزله المتكون من “F3” لعائلات شهداء الواجب الوطني القادمين من ولايات بعيدة.

وقال بوشلاغم في إتصال مع النهار “أونلاين”، أنه يسخر منزله لكل عائلة فقدت شهيدا ويتعذر عليها الكراء قصد المبيت في العاصمة.

خاصة بعد أن قدموا إلى المستشفى العسكري بالعاصمة من أجل التعرف على جثث الضحايا وشهداء الواجب الوطني.

مشيرا أنه شخص محب للخير ويضع منزله تحت تصرف كل فرد من عائلات شهداء الواجب الوطني لتسهيل وصولهم للمستشفى.

خاصة وأن المنزل فارغ، كما أكد أنه تلقى اتصالات عديدة من أجل المبيت عنده من قبل عائلات الضحايا بكل من ولايات.

تندوف، تيارت، وأغلب ولايات الغرب الجزائري.