مواطن رمى النفايات بشاطئ عين بنيان مهدد بالحبس

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بالشراقة توقيع عقوبة 11 شهرا حبس نافذ في حق شخصا في العقد الرابع من عمره “ش.ب” يقوم برمي النفايات عشوائيا في كل مرة بشاطئ “الكثبان الرملية”. ببلدية عين بنيان. هذا وقد وجهت للمتهم جنحة رمي النفايات في الشواطئ و جنحة التعدي على الملكية العقارية.

كما أكد وكيل الجمهورية خلال مرافعته أن هذا الفعل المقترف من طرف المتهم، منصوص ومعاقب عليه قانونا. يوجد ترسانة من القوانين المنظمة لكيفية رمي النفايات بطريقة قانونية من أجل حماية البيئة. الا ان ما حدث في وقائع حال هو تجاوز ودوس واضح لقوانين الجمهورية ومحاولة ارساء الفوضى والمساس مباشرة بالبيئة، ولهذا يستوجب تطبيق القانون بصرامته ووضح حدا لهذه الفوضى ومعاقبة المتهم ب 11 شهرا حبسا نافذا.