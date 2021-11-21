مواطن مصري يتقدم ببلاغ ضد محمد رمضان: دمر حياتي!

تقدم مواطن مصري، ببلاغ ضد الفنان محمد رمضان، بتهمة بالتشهير به وتدمير حياته ومستقبل أبنائه.

وفي التفاصيل، قال أحمد محمد عامر، في محضره الذي حرره بقسم شرطة الهرم، أنه فوجئ بقيام الفنان محمد رمضان، بنشر صورته في دعاية مسرحية.

وأضاف عامر، أن الفنان، استغل صورته كمجرم مسجل خطر. ونشر رمضان فيديوهات المسرحية على مواقع التواصل الاجتماعي، بصورة تمس وتسيئ لسمعة المواطن. وتؤدي إلى توجيه الجمهور والرأي العام إلى المساس والإساءة بسمعته وشرفه.

وقال أحمد عامر، في بث مباشر مع أحد القنوات التلفزيونية المصرية، أن لديه 3 أبناء، ويعمل سائقا في أحد مكاتب الاستخلاص الجمركي.

كما أوضح أنه وفي عام 2015 عرض مجموعة من البضائع على تاجر لشرائها، وتبين أنها مسروقة، وقضى العقوبة القانونية.

وتابع عامر، أنه وأثناء تصفح نجله مواقع التواصل الاجتماعي، فوجئ بنشر صورة والده في إعلان مسرحية أهلا رمضان للفنان محمد رمضان.

وأصيب الفتى هو وأشقاؤه بصدمة كبيرة، وأبلغ والده بم حدث ليصاب بالصدمة.

وأضاف المواطن، أن “محمد رمضان، حصل على الصورة من خلال الصور، التي تم التقاطها في القضية دون حق، واستخدمها دون استئذان من صاحبها”.

كما أشار إلى أنه “بعد إذاعة المسرحية، شاهدها الملايين على مستوى العالم، حتى أن نظرة الناس باتت تتغير تجاهه. كما تعرض أبناؤه لمشكلات كبيرة مع أصدقائهم، الذين تعاملوا معهم على أن والدهم مسجل خطر”.

وأكد عامر على تمسكه بهذه القضية، وأن لديه ثقة في قيادات الدولة المصرية لإسترجاع حقه.

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