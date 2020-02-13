مواطن من الشلف مختطف منذ جانفي الماضي بمنطقة العجيلات الليبية

طالبت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان من السلطات بالضغط على السلطات الليبية لتحرير مواطن جزائري مختطف في ليبيا.

وقالت الرابطة في بيان لها ان المواطن الجزائري “إ.ع.م” المولود ببلدية الشطية في ولاية الشلف اختطف من قبل مليشيات أمنية تابعة للمشير خليفة حفتر.

وتم اختطاف المواطن الجزائري بمنطقة العجيلات شرق العاصمة الليبية طرابلس من طرف هيئة نظامية تابعة لحفتر تسمي نفسها ” الجماعة السلفية الشيخ بوعجيلة” والتي يترأسها العقيد “م.م”.

وطالبت الرابطة من السلطات العليا في البلاد بالضغط على السلطات في ليبيا وكل الاطراف لتحرير المواطن الجزائري والعديد من العديد من الجزائريين.

كما طالبت الرابطة بفتح قنوات مباشرة مع الجالية الجزائرية في الخارج.