 مواطن يتعرض لطلق ناري عن طريق”الخطأ” بالوادي

أصيب كهل في العقد الرابع من عمره لطلق ناري على مستوى الحوض من طرف أحد جنود الجيش الوطني الشعبي بولاية الوادي.

الضحية كان متوجها نحو مزرعته بمنطقة سيدي عون عبر مسلك فلاحي، وبعد إجتيازه لسد أمني بحوالي كيلومتر واحد تفاجئ بوجود شاحنة على نفس المسار.

وفي الإتجاه المعاكس ما إضطر لتخفيف السرعة والخروج جانبا، الأمر الذي لفت إنتباه عناصر الجيش التي كانت تنصب كمينا بالمنطقة.

توجه صوب الضحية أحد الجنود الذي أمر بتوقيفه وإطلاق عيار ناري أدى لإصابته على مستوى الحوض.

بينت التحريات الأولية أن المواطن شخص عادي،تم تحويله الى أقرب مستشفى بالمقرن ومن ثم تحويله لقسم الإستعجالات 8 ماي.

ويتم متابعة حالته الصحية لحين إجراء عملية جلااحية وإستخراج الرصاصة التي أصابته عن طريق الخطأ.