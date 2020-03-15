مواطن يحاول الإنتحار حرقاً من فوق مقر ولاية غرداية والوالي يتدخل!

تمكن مواطنون بمعية نائب بالمجلس الشعبي الوطني، وعناصر الأمن، من إقناع شخص بالعدول عن عملية إنتحار حرقا من فوق مدخل مقر ولاية غرداية.

هذا وتفاجىء حراس مدخل مقر الولاية، وعناصر الأمن، من صعود هذا الشخص الى فوق مدخل مقر الولاية، وشرع في الصياح والتهديد بحرق نفسه، في حال عدم قدوم والي الولاية، والتكفل بحالته.

ليتدخل على جناح السرعة عناصر الأمن، الذين دخلوا معه في مفاوضات شارك فيها المواطنون الذين تجمعو أمام مقر الولاية.

فيما تدخل نائب بالمجلس الشعبي الوطني، وقام بمعية عناصر الأمن ومواطنين، بإقناعه بالعدول عن فعلته، ووعدوه بإدخاله مباشرة إلى والي الولاية.

أين نزل المواطن، وتم إستقباله من طرف والي الولاية عمراني بوعلام، الذي إستدعى مدير النشاط الإجتماعي من أجل فتح تحقيق معمق عن حالته الإجتماعية، خاصة ما تعلق بالسكن، أين وعد بالتكفل بها.