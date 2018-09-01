مواطن يحبط محاولة اختطاف طفلة «ميڤرية» في بسكرة

الشرطة أوقفت الجاني على متن سيارة

أحبط، أول أمس، مواطن عملية اختطاف طفلة قاصر عمرها 8 سنوات بحي شعبي وسط مدينة بسكرة، بعد تدخله لإنقاذها من الخاطف الذي استعمل سيارة سياحية.

وعلمت «النهار» أن محاولة الاختطاف وقعت بحي «سوق الحشيش»، أين استغل الفاعل قلة الحركة بالمكان وخروج الضحية من مسكن أقاربها التي تزوره رفقة عائلتها المقيمة خارج الوطن، ليقوم باستدراجها قصد الركوب معه على متن سيارته.

لكن الضحية واصلت طريقها ليحاول إرغامها على الركوب معه. وفي تلك الأثناء، تفطن أحد المواطنين للحادثة، حيث تدخل لإنقاذ الطفلة ومنع الموقوف من اختطافها، قبل فرار الفاعل إلى وجهة مجهولة.

وقد جرى، في وقت لاحق، تبليغ الشرطة من طرف منقذ الطفلة المغتربة الذي منح الشرطة ترقيم السيارة، حيث باشرت عملية البحث عن الفاعل، قبل توقيفه بعد ساعات فقط من الحادثة، وتم تحويله إلى التحقيق قبل تقديمه أمام الجهات القضائية.