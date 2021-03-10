مواطن يدخل في إضراب عن الطعام أمام مديرية مسح الأراضي بمعسكر

دخل اليوم الاربعاء،مواطن يملك قطعة أرض، في إضراب مفتوح أمام مديرية المسح الأراضي لولاية معسكر.

واحتج المعني، على ما وصفه بالبيروقطراية و الفساد الإداري.

ورفع المدعو “ز.صالح”، راية كتب عليها: “زمولي صالح في إضراب عن الطعام – التبليغ عن الفساد يقابله الإنتقام”.

وأشار المواطن، إلى أنه كان يملك قطعة أرض صالحة للبناء ببلدية تيزي، وقسمها على 12 قطعة وقام ببيعها لمواطنين بعقود موثقة.

واصطدم المعني، بمصالح مسح الأراضي التي حسبه عرقلة عملية المسح من أجل الترقيم و تحيين القطع الأرضية، من أجل استفادة أصحابها الجدد من دفاتر عقارية.

مؤكدا أنه قدم منذ أكثر من سنة، الملف أمام ذات المصالح، غير أنه لم يتمكن من التسوية، مرجعا ذلك لأسباب بيروقراطية وأمور اخرى يراها خطيرة.

مضيفا أنه بسبب العرقلة واجه عدة مشاكل مع الملاك الجدد.

وأكد المضرب عن الطعام، أنه سبق له وأن رفع قضية أمام العدالة من أجل إنصافه.

وفعلا صدر حكم قضائي عن محكمة معسكر، يقضي بضرورة تسوية وتحيين قطع الأرضية لصالح الملاك الجدد.

غير أن مصالح مسح الأراضي لم تنفذ ما جاء به الحكم القضائي، لأسباب مجهولة.

وقامت مصالح الأمن الحضري الخامس بتهدئة المضرب عن الطعام، وقامت بتسوية لقاء بينه وبين احد رؤساء المصالح بذات المديرية.

وتم تحديد موعد للمواطن، من أجل النظر في قضيته في اقرب وقت.