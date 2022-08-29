مواطن يعثر على أعلام وطنية مرمية في مفرغة عشوائية بعين الدفلى

خلفت فضيحة العثور على رايات العلم الوطني مرمية في مفرغة عشوائية بعين الدفلى موجة سخط واستياء لدى المواطنين.

وحسب مصادر النهار، فقد عثر مواطن بمنطقة بني نغلان بإقليم بلدية عين الدفلى على أعلام وطنية من الحجم الصغير مرمية في مفرغة عشوائية .

وقد رجح البعض إلى أن هذه الأعلام التي عُثر عليها مربوطة كلها بخيوط ويرجح أنها ملك لإحدى الجماعات المحلية.

ومن جهتهم، طالب المواطنين بفتح تحقيق حول الفضيحة ومحاسبة المسؤولين عنها.