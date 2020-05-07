مواطن يعثر على طائر أبابيل بالشلف و يسلمه لمصالح الغابات

عثر مواطن بالشلف، اليوم الخميس، على طائر ينتمي لفصيلة السماميات أو ما يعرف بطيور الأبابيل.

وحسبما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية، قام الموطن، بتسليم الطائر، لمحافظة الغابات التي عاينته ووضعته تحت الحماية.

وصرح المكلف بالإعلام بذات المصالح، محمد بوغالية، أن الطائر الذي تم معاينته من طرف الخبراء المختصين في حماية أصناف الطيور هو في حالة جيدة.

وأضاف ذات المتحدث، أن الأسباب التي أدت إلى سقوط الطائر على الأرض غير معروفة، وهو الطائر الذي يعيش بالمرتفعات والأعالي.

كما أوضح رئيس مصلحة حماية النباتات والحيوانات، محمد عروس، أن هذا الطائر من جنس ذكر يبلغ طوله حوالي 16 سم، ذو أجنحة طويلة مسرحة إلى الخلف على شكل هلالي، ولديه مخالب.

وأضاف ذات المسؤول، أن لون الطائر بني مع مساحات رمادية وذيل متشعب وقصير، وهي خصائص طير الأبابيل الذي ينتمي لفصيلة السماميات.

وأشار المسؤول، إلى أن هذه الحادثة تعد الثانية من نوعها حيث شوهد سابقا هذا النوع من الطيور بضواحي بلدية تنس.

ومن المنتظر أن يتم التنسيق مع خبراء المركز الوطني للصيد بزرالدة، بغية تحديد مصير الطائر إما بإطعامه وإطلاق سراحه بإحدى المرتفعات أو تسليمه لهم لإخضاعه للمعاينة.