مواطن يقاضي تاجرا مزيفا احتال عليه ببيع أثاث منزلي وهمي وسلبه أمواله 

تابعت محكمة الشراقة تاجرا مزيفا يدعى” أ.أ” بالنصب و الاحتيال، وذلك على خلفية تحايله على مواطن و ايهامه ببيعه أثاث منزلي عبر إعلان تم نشره على منصة “ماركت بلايس” على “الفايسبوك” وسلبه مبلغ مالي يقدر بـ 14.5 سنتيم.

وجاء تحريك الدعوى العمومية عقب شكوى تقدم بها مواطن يدعى” م.ب” أمام مصالح الأمن تفيد أنه قدم طلبية شراء أثاث منزلي بناءً على إعلان منشور على موقع “ماركت بلايس” على “الفايس”. حيث تواصل مع صاحب العرض واتفق معه لشراء أثاث، ودفع له مبالغ مالية تقدر بـ 80 ألف دج. وأضاف له مبلغ 60.5 ألف دج عن طريق الدفع الالكتروني بتطبيق “بريدي مود”، على أن يتسلم طلبيته الخميس الفارط. غير أن المعني تلاعب به وأغلق هاتفه محاولا التهرب. الأمر الذي جعل الضحية يتقدم مباشرة أمام مصالح الأمن خاصة أنه اكتشف انه وقع ضحية نصب و احتيال.

المتهم مثُل للمحاكمة واعترف بما نُسب له وطلب العفو من الضحية و تعهد بإعادة أمواله. فيما صفح الضحية عنه بجلسة المحاكمة.

وكيل الجمهورية، التمس توقيع عقوبة 6 أشهر حبسا نافذا مع 50 ألف دج غرامة مالية، لتقضي المحكمة بعد المداولة القانونية إدانته بـ 6 أشهر حبسا مع وقف التنفيذ و 30 ألف دج غرامة مالية.