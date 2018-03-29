مواطن يقتل شرطي بطعنات خنجر في بلدية قايس بخنشلة 

أقدم مواطن يبلغ من العمر 28 سنة على قتل شرطي بأمن دائرة قايس 26 كلم غرب خنشلة بطعنات خنجر قرب مستشفى المدينةلأسباب تيقى غامضة .

وحسب معلومات وردت للنهار الضحية وهو شرطي يعمل بأمن الدائرة كان بصدد مزاولة واجبه بلباسه الرسمي ضواحي مستشفى قايش.

أين تلقى على حين غرة طعنات خنجز على مستوى القلب من مواطن لفظ على إثرها أنفاسه الأخيرة بعين المكان.

وقد تدخلت مصالح الشرطة القضائية بأمر من وكيل الجمهورية بتوقيف القاتل وإجراء المعاينات والتحقيقات الأولية اللازمة.

كما تم نقل جثة الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى المدينة، في انتظار ما تسفر عنه نتائج التشريح والتحقيقات التي باشرتها ذات المصالح

حيث خلف وقع هذه الجريمة التي تبقى أسبابها لحد الأن عامضة موجة عارمة من الغضب والاستياء في أوساط المواطنين