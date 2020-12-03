مواطن يناشد والي العاصمة من أجل الحصول على سكن ببوروبة

عرض مواطن مقيم بحي قصديري ببلدية بوروبة بالجزائر العاصمة، فيديو ناشد فيه والي العاصمة من أجل الحصول على سكن .

ويظهر الفيديو الذي تم تداوله عبر موقع التواصل الإجتماعي مسكن المواطن الذي يبعد بينه وبين المقبرة سنتمترات فقط.

كما يظهر في الفيديو أيضا، مشاهد يندى لها الجبين، حيث تضطر زوجته إلى نشر الغسيل في المقبرة، بسبب ضيق المكان وعدم وجود متسع لذلك.

وواصل المتحدث، أن هذا المكان تنعدم فيه أدنى متطلّبات العيش، حيث أن الروائح الكريهة المنبعثة من مياه الصرف الصحي، والتي تزداد مع ارتفاع درجات الحرارة وحلول فصل الصيف أثرت سلبا على صحته وصحة العائلات القاطنة هناك.

وأضاف المواطن، أنه يعاني يوميا من الثعابين والجرذان التي تتسلل الى مكان اقامته قادمة من المقبرة، وهو الامر الذي دفعه في أكثر من مرة لتهريب والدته العجوز الى مكان اخر.

هذا وعبّر المواطن في رسالته التي وجهها إلى والي ولاية الجزائر، عن أسفه لتهميش المنطقة التي يقطن بها من عملية الترحيل، رغم الوضع الصعب الذي تعيشه العائلات هناك منذ التسعينات.

قبل ان يضيف، أنه تمّ تجاهل منطقته من برنامج الترحيل على عكس بعض الأحياء التي إستفادت من سكنات لائقة.

وفي الأخير، أكد المواطن أنه تحدث مع رئيس المجلس الشعبي البلدي الحالي لبلدية بوروبة بخصوص وضعيته، إلا أن الأخير أكد له أن ليس له علاقة وأن الولاية هي من تتكلف وتدرس مثل هذه الأمور، على حد تعبيره.