مواعيد إجراء المباريات المتبقية من دور الـ 16 و ربع نهائي الكأس

حدّدت اللجنة المنظمة لمنافسة كأس الجزائر، اليوم الثلاثاء، مواعيد إجراء المباريات المتبقية من دور الستة عشر وكذلك مباريات ربع النهائي للمنافسة.

وحسب بيان “الفاف”، عبر موقعها الرسمي، فقد تم تحديد تاريخ 11 مارس المقبل، لإجراء المواجهتين المتبقيتين، من الدور الربع النهائي.

والتي ستجمع بين كل من رائد القبة أمام اتحاد العاصمة، و مولودية البيض و أولمبيك أقبو و الفائز من مواجهة مولودية الجزائر و شباب بلوزداد أمام اتحاد الشاوية.

كما أوضح ذات البيان، أن مواجهات الدور ربع النهائي من الكأس من المقرّر أن تلعب بتاريخ 27 و28 مارس المقبل.