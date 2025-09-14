مواعيد القطار الليلي بين العاصمة ووهران

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، عن برنامج رحلات القطار اليومية على خط (الجزائر - وهران – الجزائر).

وحسب بيان للشركة، تتوقف هذه القطارات في محطات ولايات رئيسية تشمل البليدة، عين الدفلى، شلف، غليزان، والمحمدية بولاية معسكر. مما يسهل تنقل الركاب عبر غرب ووسط البلاد.

برنامج القطار الليلي

بالإضافة إلى الرحلات اليومية، يمتد مسار القطار الليلي لربط الجزائر بولاية تلمسان مروراً بوهران.

وتنطلق الرحلة من الجزائر نحو وهران وتلمسان على الساعة 22:00 ليلاً. لتصل إلى وهران في تمام الساعة 03:30 فجراً، والوصول إلى تلمسان على الساعة 06:52 صباحاً.

أما في اتجاه العودة، فينطلق القطار من تلمسان على الساعة 19:30 مساءً، ويصل إلى وهران على الساعة 22:04 ليلاً. ثم يواصل رحلته للوصول إلى الجزائر في حدود الساعة 05:00 صباحاً.