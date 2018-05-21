مواعيد جديدة لرحلات الترامواي في رمضان   

وضعت شركة إستغلال الترامواي سيترام مواقيت جديدة لمواعيد رحلات الترامواي بالجزائر العاصمة خلال الشهر الفضيل .

وحسب بيان للمؤسسة اليوم الإثنين، فإن الترامواي سيبقى عمليا من الأحد الى السبت من الساعة7صباحا الى 2سا و45د ليلا.

في حين يكون إنطلاق أخررحلة من العناصر في الساعة الواحدة والنصف ليلا وموعد أخرانطلاق من درقانة وسط على الساعة 00:14.

كما برمجت مواعيد الانطلاق خلال الأسبوعين الأولين من الشهر الفضيل كالأتي :

آخر إقلاع قبل وقت الافطار من محطة العناصر “الرويسو” :

الإقلاع نحو درقانة : 18سا42د

الإقلاع نحو ميموني حمود : 18سا 50د – 19سا

الإقلاع نحو تاماريس : 19سا15د

آخر إقلاع قبل وقت الافطار من محطة “درقانة” :

الإقلاع نحو رويسو: 18سا27د

الإقلاع نحوالمعدومين: 18سا35د

الإقلاع نحو تاماريس : 18سا46د -18سا59د

وبرمجت مواعيد انطلاق آخر قاطرة خلال الأسبوعين الأخيرين من الشهر الفضيل كالأتي :

آخر إقلاع قبل وقت الافطار من محطة “الرويسو” :

الإقلاع نحو درقانة : 18سا50د

الإقلاع نحو ميموني حمود : 19سا-19سا11د

الإقلاع نحو تاماريس : 19سا22 د

آخر إقلاع قبل وقت الافطار من محطة “درقانة” :

لإقلاع نحو رويسو: 18سا36د

الإقلاع نحوالمعدومين: 18سا44د

الإقلاع نحو تاماريس : 18سا52د -19سا02د.