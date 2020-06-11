مواعيد جديدة ونظام خاص لاستئناف دوري أبطال أوروبا !

كشفت قناة “RMC” الفرنسية، أن الاتحاد الأوروبي يجهز نظام خاص من أجل استئناف مباريات دوري أبطال أوروبا.

فلن تلعب الأدوار المقبلة بنظام ذهاب وإياب بل ستلعب في مباراة واحدة وعلى ملعب محايد وكل الأمور توحي إلى لعبها في “البرتغال”.

كما أنه يوجد احتمال كبير أن تقام المباراة النهائية في ألمانيا في مدينة “فرانكفورت” أو “لشبونة” في البرتغال.

وستلعب المباريات المتبقية لإياب الدور الثمن النهائي في بداية شهر أوت المقبل من (3 إلى 10 أوت)، على أن تجرى مباريات الدور الربع النهائي يوم 12 أوت، في حين الدور النصف النهائي يوم 15 أوت أما المباراة النهائية ستجرى يوم 23 اوت.