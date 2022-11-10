مواعيد التأشيرة.. السفير الفرنسي يكشف الحقيقة

كشف السفير الفرنسي بالجزائر فرانسوا غوييت ان الوكلات والوسطاء غير القانونيين يسرقون من طالبي التأشيرات أموالا ويسببون ضغطا على الموقع.

وفي حواص خص به قناة النهار قال السفير الفرنسي ان موضوع حجز مواعيد لطلب التأشيرة اثار جدلا كبيرا ويجب توضيح الامر للإعلام والعامة. كما أن الكثير من ان الطلبة يشتكون من بطىء الأجراءات لدراسة ملفاتهم من أجل الحصول على التأشيرة. وكذا عدم تكنهم من الحصول على الموعد عبر الموعد. سببه الوسطاء الذين يسببون ضغطا على الموقع وتذبذب.

وقال السفير الفرنسي ان هناك وكالات غير شرعية ووسطاء يتسببون في أضرار كبيرة من خلال حجز مواعيد لطلب التأشيرة. ولهذا يجد طالبي التأشيرة من الجزائريين عجز في الحجز.

وتابع فرانسوا غوييت ان حقيقة الامر هو تواجد وكالاء ووسطاء ينشطون بطريقة غير قانونية ويأخذون مقابل خدماتهم يعطلون نظام الموقع.

ووصف فرانسوا غوييت هؤلاء الوكالات والوسطاء بسارقي أموال طالبي مواعيد التأشيرات ويجعلونهم بدفعون رسوما من المفترض انها مجانية.

وفي ذات السياق قال السفير انه يتم التفكير في حلول من أجل القضاء على هذا المشكل في المواعيد وسيتم الكشف عنه في وقته.