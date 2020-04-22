موافقة أمريكية طارئة على أدوات تشخيص كورونا كورية الصنع

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موافقة أمريكية طارئة على أدوات تشخيص كورونا كورية الصنع
بقلم نادية بن طاهر

حصلت أدوات تشخيص فيروس كورونا تابعة لشركة “سيجين” الكورية الجنوبية للتكنولوجيا الحيوية الجزيئية، على موافقة طارئة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.

وأعلنت الشركة، اليوم الأربعاء، أن هذه الأدوات قائمة على تقنية تفاعل البوليمرز المتسلسل اللحظي”RT-PCR”، حصلت على الموافقة الأولية من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.

كما حصلت  هذه الأدوات، على موافقة طارئة من وزارة سلامة الغذاء والدواء الكورية الجنوبية.

وتستخدم هذه الأدوات في أكثر من 60 دولة في العالم، مثل إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وألمانيا.


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