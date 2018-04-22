موافقة مبدئية لتقليص إقامة الحجاج الجزائريين إلى حوالي شهر

أعلن وزير الأشغال العمومية والنقل عبد الغني زعلان اليوم الأحد بالجزائر عن التوصل إلى اتفاق مبدئي مع هيئة الطيران المدني السّعودي.

حول البرنامج الجديد للرحلات الجوية المخصصة لنقل الحجاج في هذا الموسم والذي سيمكن من تفادي مشكل تمديد إقامة الحجاج.

بالبقاع المقدسة إلى 40 يوما.

وصرح السيد زعلان على هامش اجتماع مع اللجنة المشتركة متعددة القطاعات لتنظيم عملية الحج.

بأنه تم إجراء اتصالات مع هيئة الطيران المدني السعودي أضفت إلى حل الكثير من المشاكل ومن أبرزها مشكلة تمديد فترة إقامة الحجاج إلى 40 يوما”.

وأضاف بأنه “بفضل تدخل جميع الجهات المعنية وتظافر جهودها تم تجاوزهذا المشكل وبالتالي الرجوع إلى الفترة الطبيعية لإقامة الحجاجوالتي كانت مقدرة بحوالي شهر.

وخلال هذا اللقاء جرى التنسيق بين مختلف الاطراف قصد وضع الترتيبات الضرورية للشروع في بيع تذاكر الرحلات الجوية للحج قريبا.

حسب زعلان الذي أكد بأن: ” النقل يعتبر حلقة رئيسية في تنظيم الحجي يحظى بمتابعة مستمرة لضمان التنقل إلى البقاع المقدسة.

في أحسن الظروف ودون مشاكل تذكر”.

من جهته أوضح المدير العام للخطوط الجوية الجزائرية بخوش علاش بأن الشركة قامت بتبليغ برنامج الرحلات للطيران المدني السعودي.

في الفاتح من مارس الماضي غير أن هذه الأخيرة طلبت مراجعته.وأبدت هيئة الطيران المدني السعودي موافقتها المبدئية .

بخصوص البرنامج المعدلي في انتظارالموافقة النهائية التي ستصدر بغضون 15 يوما يضيف المدير العام.

وبعد اعتماد البرنامج الجديد بصفة نهائية سيتم الشروع في بيع تذاكر السفر إلى البقاع المقدسة على مستوى شبابيك الخطوط الجوية الجزائرية.