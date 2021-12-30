مواقع التواصل الاجتماعي يجب أن نكون سادة عليها لا عبيدا لها

بعد أن استفحلت استعمالات مواقع التواصل الاجتماعي في حياتنا، بنتنا كمثل المنقادين إليها فعكست هذه المواقع وقاعا لا يمت لنا بصلة. بتنا أناسا لا نرضى سوى بالبهرجة والفخفخة ولم تعد تستهوينا البساطة قط،

بيوت خربت، وعلاقات دمرت وأحاسيس تغيرت من النقيض إلى النقيض بسبب معانقتنا وسائط فضحت أغوارنا وفضحت دواخل الآخرين تجاهنا.

الأجدر بنا أن لا تتحكم مثل هذه الوسائط بحياتنا بالقدر الذي تريده هي، فما من شيء دخيل علينا إلا وهو السوسة التي تنخر يوما يوما بعد يوم مؤدية للخسارة الفادحة، وأي خسارة هي لما نجد أنفسنا ونحن قاب قوسين أو أدنى من الأخلاق والمروءة والاتزان النفسي الذي لم نجده أبدا.

وعليه علينا بمحكم العقل أن نحسن استعمالنا واستغلالنا لهذه الوسائط حتى لا نصبح لها عبيدا، لأننا السادة قبلا وأبدا، كما وأننا بتعاليم ديننا لا يجب لنا أن نترك لمن هو دخيل علينا أن يكون سببا في اقتلاع مبادئنا من الجذور والعصف بحياتنا وعلاقاتنا الاجتماعية.