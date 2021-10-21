مواقع عالمية تُنصف محرز بعد تألقه في دوري الأبطال

أنصفت مواقع عالمية كثيرة اليوم الخميس النجم الدولي الجزائري رياض محرز نظير تألقه في منافسة كأس دوري أبطال أوروبا.

موقع “هو سكورد” المُختص في الأرقام والاحصائيات اختار نجم فريق مانشستر سيتي الانجليزي في التشكيلة المثالية للجولة الثالثة من التشامبيانزليغ بتنقيط 9.04.

ومن جانب آخر موقع “سوفا سكور” وضع صاحب الرجل اليُسرى السحرية في التشكيلة المثالية بتنقيط 8.7.

وسجل الساحر الجزائري هدفين سهرة الثلاثاء ليقود فريقه للفوز على كلوب بروج البلجيكي بخماسية لهدف وحيد.