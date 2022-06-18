مواقف الرئيس كينيدي تجاه القضية الجزائرية تبقى “خالدة” بذاكرة الشعب

أكد وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة، أن دعم الرئيس الأمريكي الأسبق، جون كينيدي، للثورة التحريرية سيبقى راسخا بذاكرة الشعب. كما أضاف أن الأخير “يعد إحدى الشخصيات العالمية التي سيبقى دعمها المتميز للقضية الوطنية راسخا في ذاكرة الشعب الجزائري”. من خلال مناصرته “لكفاح الشعب الجزائري في أحلك الظروف”.

في حين، أشاد بمواقف الرئيس كينيدي في تبني المبادئ الإنسانية السامية وشجاعته بمساندة الشعوب المستضعفة التي تكافح لنيل حريتها.

كما قال الوزير أنه عرفانا “بالخدمات الجليلة” التي قدمها كينيدي للثورة الجزائرية، أطلقت اسمه على أشهر ساحة ببلدية الأبيار بالعاصمة. وبالمناسبة قدمت عدة مداخلات حول العلاقات الجزائرية-الأمريكية عبر التاريخ وعن كينيدي ودوره في دعم استقلال الجزائر.