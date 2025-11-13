مواقف للسيارات للمشاركين في نصف ماراثون العاصمة

خصصت مؤسسة تسيير المرور والنقل الحضري لولاية الجزائر مواقف السيارات للاستفادة منها خلال فعاليات نصف ماراثون الجزائر الدولي.

وتأتي المبادرة، تنفيذا لتعليمات الوزير والي ولاية الجزائر ، محمد عبد النور رابحي. المسداة خلال الاجتماعات التحضيرية لتنظيم نصف ماراثون الجزائر الدولي. والقاضية تسخير كافة الإمكانيات المادية والبشرية لإنجاح الحدث الرياضي.

وسخرت مؤسسة تسيير المرور والنقل الحضري لولاية الجزائر عددا من مواقف السيارات بوسط العاصمة. للاستفادة من خدماتها من طرف المشاركين والمنظمين والمتفرجين ووسائل الإعلام.

تجدون في الفيديو قائمة المواقف المخصصة ومواقعها.

