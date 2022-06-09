مواقف مؤثرة وأخرى طريفة بمحاكمة نوميديا لزول في قضية النصب على الطلبة

عرفت جلسة محاكمة نوميديا لزول و13 متهما في ملف النصب على الطلبة الجزائريون الطامحون في الدراسة بالجامعات الأجنبية على غرار اوكرانيا روسيا وتركيا، والتي انطلقت اطوارها صبيحة اليوم الخميس مواقف طريفة واخرى مؤثرة ، كما عرفت حضور وجوه فنية بارزة غير تلك التي حضرت الجلسة السابقة لمساندة نوميديا والمؤثرون الثلاثة الآخرون، وكان ابرزهم رضا سيتي 16 ومروان قروابي وكذا مونية بن فغول وآخرون .

هذا وقد شهدت محاكمة نوميديا لزول العديد حضور وجوه إعلامية بقنوات خاصة وعمومية، كما عرفت الجلسة عدة مواقف طريفة ضحك وتبيم فيها الحاضرون والمتهمون حينا واخرى مؤثرة تاثر معها الحضور، حيث تبسم الحاضرون بقاعة الجلسة حيث طلب القاضي من المؤثرة إيناس عبدلي بعد سماع اقوالها كشاهدة وإبلاغها بانها ستحاكم أمام قاضي الاحداث كونها قاصرا، طلب منها مغادرة القاعة باتجاه منزلها مباشرة كون القضية ستأخذ وقتا طويلا قد يدوم لساعات متاخرة من الليل مرددا على مسامعها “روحي للدار درك …. ليمينور ما يقعدوش برا فالليل” وهو ما أضحك الحضور.

في حين وجه القاضي ملاحظة لنوميديا لزول الموقوفة بالتوقف عن ارسال الابتسامات ورد التحيات الحضور بالجلسة وخاطبها” لزول بركاي ما تحيي فالجمهور” وهو ما جعل نوميديا تقف وتعتذر من القاضي.

هذا وقد عرفت الجلسة مواقف اخرى مأثرة بدأت مع سعاد عمارة التي حضرت للمحاكمة وهي تبدو في حالة صحية متدهورة والتي جعلتها سابقا تتغيب لمرتين، وراحت تؤكد للقاضي ابني ليس نصاب ابني عرفه جيدا.

كما تاثر الحضور مع نوميديا لزول حين رددت للقاضي” انا ما الديت دورو مناجيري اخذ 35 مليون لم اتسلمها والناس دايرين في بالهم الديت الملايير…. سيدي الرئيس هاته القضية سموها قضية نوميديا لزول وانا لم افعل شيئا ولقيت بسببها 5 أشهر بالسجن” وحاولت نوميديا امساك دموعها لمرتين.