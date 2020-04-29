مواقيت افتتاح الوكالات التجارية لاتصالات الجزائر في رمضان

قامت اتصالات الجزائر، بإعادة ضبط مواقيت افتتاح وكالاتها التجارية خلال شهر رمضان المعظم، لضمان مواصلة استقبال الزبائن.

ويأتي ذلك، في ظل الظرف الراهن الذي تمر به البلاد من خلال فرض الحجر الجزئي في إطار محاربة تفشي وباء كورونا.

وحسب بيان لذات المؤسسة، تم تحديد مواقيت عمل الوكالات التجارية كما يلي :

بالنسبة لولاية البليدة، فإن كل الوكالات التجارية ستضمن الخدمة من 08.00 سا إلى 13.00 سا.

بالنسبة للولايات المعنية بالحجر الممتد من 17.00 سا إلى 07.00 سا :

من 08.00 سا إلى 13.00 سا : الوكالة التجارية المتواجدة بوسط المدينة.

ومن 09.00 سا إلى 15.00 سا : بالنسبة للوكالات التجارية الأخرى.

أما بالنسبة للولايات المعنية بالحجر الممتد من 19.00 سا إلى 07.00 صباحا :

من 09.00 سا إلى 17.00 سا : الوكالة التجارية المتواجدة بوسط المدينة.

ومن 09.00 سا إلى 14.00 سا : بالنسبة للوكالات التجارية الأخرى.

وبهذه المناسبة،تتقدم اتصالات الجزائر بأحر التهاني لزبائنها ولعائلاتهم بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم.

وتدعو المؤسسة زبائنها، إلى الاتصال بمصلحة الزبائن على الرقم 12 أو الدخول إلى موقعها الالكتروني : www.at.dz، للحصول على مزيد من المعلومات.