مواقيت جديدة لاستغلال ترامواي العاصمة ابتداءً من اليوم

أعلنت الشركة المكلفة بتشغيل وصيانة خطوط الترامواي في الجزائر “سيترام”، عن مواقيت جديدة لاستغلال ترامواي العاصمة ابتداءً من نهار اليوم الثلاثاء.

وأوضحت الشركة بخصوص محطة العناصر أول قاطرة تنطلق على الساعة 05:30 وآخر قاطرة على الساعة 22:20. وبمحطة درقانة أول قاطرة تنطلق على الساعة 05:30 وآخر قاطرة على الساعة 22:00. أما محطة حي المندرين، أول قاطرة تنطلق على الساعة 05:30

فيما أشارت الشركة أن وقت الانتظار يكون بين 4 إلى 8 دقائق.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور