أعلنت الشركة المكلفة بتشغيل وصيانة خطوط الترامواي في الجزائر “سيترام”، عن مواقيت جديدة لاستغلال ترامواي العاصمة ابتداءً من اليوم الاثنين 23 مارس 2026.

وذكّرت شركة “سيترام” المسافرين أن آخر انطلاق من محطة العناصر اتجاه موحوس يكون على الساعة 23سا20د. وآخر انطلاق اتجاه درقانة على الساعة 22سا00د.

أما آخر انطلاق اتجاه محطة العناصر على الساعة 22سا20د، والانطلاق من كلا المحطتين (درقانة والعناصر) على الساعة 5سا30 د.

وبخصوص وقت الانتظار يكون من 5 إلى 10د.

