مواقيت جديدة لاستغلال حافلات “ايتوزا” ابتداءً من اليوم
بقلم عايدة.ع
أعلنت المؤسسة العمومية للنقل الحضري والشبه الحضري لمدينة الجزائر و ضواحيها “إيتوزا”، عن برمجة مواقيت جديدة لاستغلال حافلاتها ابتداءً من اليوم الأحد.
وأوضحت المؤسسة عبر صفحتها الرسمية على فايسبوك، أن رحلات حافلات “إيتوزا”، خلال فترة النهار. تكون من الساعة 06:00 إلى غاية 18:30، أما فترة الليل فستكون من الساعة 19:00 إلى غاية 00:00.
