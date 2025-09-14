إعــــلانات
أخبار الجزائر

مواقيت جديدة لاستغلال حافلات “ايتوزا” ابتداءً من اليوم

بقلم عايدة.ع
مواقيت جديدة لاستغلال حافلات “ايتوزا” ابتداءً من اليوم
  • 384
  • 0

أعلنت المؤسسة العمومية للنقل الحضري والشبه الحضري لمدينة الجزائر و ضواحيها “إيتوزا”، عن برمجة مواقيت جديدة لاستغلال حافلاتها ابتداءً من اليوم الأحد.

وأوضحت المؤسسة عبر صفحتها الرسمية على فايسبوك، أن رحلات حافلات “إيتوزا”، خلال فترة النهار. تكون من الساعة 06:00 إلى غاية 18:30، أما فترة الليل فستكون من الساعة 19:00 إلى غاية 00:00.

»إضغط إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/aE6Ta
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر