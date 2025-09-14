مواقيت جديدة لاستغلال حافلات “ايتوزا” ابتداءً من اليوم

أعلنت المؤسسة العمومية للنقل الحضري والشبه الحضري لمدينة الجزائر و ضواحيها “إيتوزا”، عن برمجة مواقيت جديدة لاستغلال حافلاتها ابتداءً من اليوم الأحد.

وأوضحت المؤسسة عبر صفحتها الرسمية على فايسبوك، أن رحلات حافلات “إيتوزا”، خلال فترة النهار. تكون من الساعة 06:00 إلى غاية 18:30، أما فترة الليل فستكون من الساعة 19:00 إلى غاية 00:00.

