مواقيت جديدة لبريد الجزائر في رمضان

أصدرت مؤسسة بريد الجزائر، مواقيت جديدة للعمل في شهر رمضان 2026 على مستوى المؤسسات البريدية.

وحسب بيان للمؤسسة، فإن مواقيت العمل في المؤسسات البريدية في مناطق الشمال. وبالمؤسسات البريدية المنظمة وفقا لنظام الفرق فستكون من السبت إلى الخميس من 08سا00 إلى 16سا 30. أما في المؤسسات البريدية المنظمة وفقا لنظام الخدمة المستمرة و المحدودة فستكون من السبت إلى الأربعاء من 09 سا 00 إلى 15سا 00 والخميس من 09 سا 00 إلى 13 سا 00.

أما المراكز البريدية المتخصصة، من السبت إلى الأربعاء من 09 سا 00 إلى 15سا 00، ويوم الخميس من 09 سا 00 إلى 13 سا 00.

وفيما يخص مناطق الجنوب في المؤسسات البريدية المنظمة وفقا لنظام الفرق فالعمل. من يوم السبت إلى الخميس من الساعة 08 سا 00 إلى 16 سا 00. أما المؤسسات البريدية المنظمة وفقا لنظام الخدمة المستمرة والمحدودة فسيكون من السبت إلى الأربعاء من الساعة 08 سا 00 إلى 14 سا 00. ويوم الخميس من 08 سا 00 إلى 12 سا 00.

أما المراكز البريدية المتخصصة فسيكون من يوم السبت إلى الأربعاء من 08 سا 00 إلى 14سا 00. ويوم الخميس من 08 سا 00 إلى 12 سا 00.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور