مواقيت جديدة لتوزيع المياه في رمضان

سطرت مديرية الموارد المائية لولاية الجزائر. برنامجا خاصا لتزويد ساكنة العاصمة بالمياه الشروب خلال شهر رمضان المبارك.

قال كمال بوكريشة مدير الموارد المائية لولاية الجزائر في تصريح “للنهار أونلاين”. أنه تم التنسيق مع مؤسسة سيال. من أجل التسطير لبرنامج خاص لتوزيع المياه الصالحة للشرب. على مواطني وساكنة العاصمة خلال شهر رمضان المبارك بأحسن مما هو عليه. حيث تم التعديل في مواقيت توزيع المياه. من خلال إضافة ساعة أو ساعتين على البرنامج العادي للتوزيع.

كما أضاف بوكريشة في سياق ذي صلة. أن توزيع المياه سيبقى على حاله. ويتغير فقد الوقت من خلال إضافات ساعات أخرى. مشيرا إلى أن الأحياء والبلديات التي تعرف توزيع المياه بنظام يوم على يومين لمدة 6 ساعات. يصبح توزيع المياه لديهم لمدة 8 ساعات. وبالنسبة للأحياء التي توزع فيها المياه يوميا لمدة 5 ساعات ستصبح 6 ساعات.

وكشف بوكريشة أن هنالك العديد من المشاريع التي ستدخل حخيز الخدمة قريبا في قطاع الموارد المائية. والتي ستساهم في تزويد العاصمة بالمياه. على غرار بعض القنوات وبعض المحطات لتحلية مياه البحر.

وكان والي العاصمة عبد النور رابحي. قد أكد سابقا أنه يتم حاليا يتم تزويد 60 بالمائة من ساكنة ولاية الجزائر بالمياه الصالحة للشرب بصفة يومية. و40 بالمائة يتم تزويدهم بنظام يوم على يومين. بإنتاج إجمالي يقدر بـ 830 ألف م3 يوميا. كما أشار إلى أن هذه الكمية ستدعم بـ 400 ألف م3 يوميا بعد دخول محطتي تحلية مياه البحر. “فوكة 2 وكاب جنات 2” حيز الخدمة. مما يمكن تزويد كل سكان العاصمة بصفة يومية.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور