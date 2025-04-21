مواقيت جديدة لفتح أبواب جامع الجزائر

أعلنت عمادة جامع الجزائر، أنّه سيتم إعتماد مواقيت جديدة لفتح أبواب الجامع. ابتداء من اليوم الإثنين 22 شوال 1446 هـ، الموافق 21 أفريل 2025م.

وستكون المواقيت الجديدة بداية من صلاة الفجر مع رفع الأذان الأوّل. وإلى ما بعد صلاة الصبح بـ 30 دقيقة.

كما تفتح أبواب الجامع، يوميا. ابتداء من السّاعة العاشرة 10:00. وتبقى مفتوحة إلى ما بعد صلاة العشاء بـ 30 دقيقة.

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