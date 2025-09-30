مواقيت جديدة للمسافرين على خط “واد عيسى – تيزي وزو – الجزائر”
بقلم أمينة داودي
أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، أنه تم إضافة محطة توقف جديدة في باب الزوار لقطار “واد عيسى - تيزي وزو – الجزائر”. الذي ينطلق على الساعة (40: 6)، وذلك ابتداءً من يوم الخميس 02 أكتوبر 2025.
وأضافت الشركة في بيان لها، أن الانطلاق من محطة واد عيسى على الساعة (40: 6). والتوقف في محطة باب الزوار.
تؤكد الشركة على أنها تسعى دائما للإصغاء لطلبات المسافرين والاستجابة لها. من أجل تقديم خدمة أفضل.
