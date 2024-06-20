مواقيت عمل جديدة في فصل الصيف

حدّدت الغرفة الفلاحية لولاية بسكرة مواقيت عمل جديدة تحسبا لموسم الإصطياف وارتفاع درجات الحرارة.

وحسب المراسلة التي أرسلتها الغرفة الوطنية للفلاحة، أعلنت الغرفة الفلاحية لولاية بسكرة. بأنه سيتم العمل بالتوقيت الصيفي إبتداء من اليوم الخميس الموافق لـ 20 جوان 2024. إلى غاية 30 سبتمبر 2024.

وستكون مواقيت العمل بداية من الساعة السابعة صباحا (0700) إلى غاية الثانية عشر (1200). ومن الساعة الثانية عشر والنصف (1230) إلى غاية الثالثة زوالا (1500).