نشرت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، مواقيت وأسعار تذاكر رحلات القطار الدولي الجزائر - تونس.

وحسب بيان للشركة، ينطلق القطار من محطة القطار عنابة، أيام الأحد والثلاثاء والخميس، على الساعة التاسعة (09.00) صباحا.

ليصل إلى تونس العاصمة، على الساعة السادسة وسبع وعشرون دقيقة (18.27) مرورًا بكل من سوق أهراس، غار الدماء، جندوبة، وباجة، وصولًا إلى العاصمة تونس.

كما ينطلق القطار من محطة تونس أيام الإثنين والأربعاء والجمعة، على الساعة الثامنة وخمس وعشرون دقيقة (08.25). ليصل إلى عنابة على الساعة السادسة وعشرون دقيقة (18.20).

كما تتم إجراءات العبور على مستوى محطة سوق أهراس الدولية بالنسبة للجزائر، وعلى مستوى محطة غار الدماء بالنسبة لتونس.

هذا ويمكن للمسافرين اقتناء تذاكر السفر في محطتي عنابة وسوق اهراس، أو في محطات الجزائر، وهران وقسنطينة.

ويبلغ سعر تذكرة الدرجة الأولى 1900 د.ج، وسعر تذكرة الدرجة الثانية 1640 د.ج.

كما يبلغ سعر تذكرة الدرجة الأولى ذهاباً وإياباً 3485 د.ج وسعر تذكرة الدرجة الثانية ذهاباً وإياباً 3040 د.ج.

فيما يتنقل الأطفال دون 4 سنوات مجانا، وتخفيض بنسبة 50 بالمائة بالنسبة للأطفال من 4 إلى 12 سنة.