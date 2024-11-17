مواقيت وأسعار تذاكر رحلات قطار الجزائر-تونس

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، عن مواقيت وأسعار تذاكر رحلات الخط الدولي الجديد الجزائر-تونس.

وحسب بيان للشركة، ينطلق القطار من محطة القطار عنابة، أيام الأحد والثلاثاء والخميس، على الساعة التاسعة صباحا.

ليصل القطار إلى تونس العاصمة، على الساعة 18.27 مساء، مرورًا بكل من سوق أهراس، غار الدماء، جندوبة، وباجة، وصولًا إلى العاصمة تونس.

كما ينطلق القطار من محطة تونس أيام الإثنين والأربعاء والجمعة، على الساعة 08.25 صباحا. ليصل إلى عنابة على الساعة 18.20 مساء.

هذا وتتم إجراءات العبور على مستوى محطة سوق أهراس الدولية بالنسبة للجزائر، وعلى مستوى محطة غار الدماء بالنسبة لتونس.

ويمكن للمسافرين اقتناء تذاكر السفر في محطتي عنابة وسوق اهراس، أو في محطات الجزائر، وهران وقسنطينة.

ووضعت الشركة، أسعار تنافسية في المتناول، حيث يبلغ سعر تذكرة الدرجة الأولى 1900 د.ج، وسعر تذكرة الدرجة الثانية 1640 د.ج.

كما يبلغ سعر تذكرة الدرجة الأولى ذهاباً وإياباً 3485 د.ج، وسعر تذكرة الدرجة الثانية ذهاباً وإياباً 3040 د.ج.

بالإضافة إلى مجانية النقل للأطفال دون 4 سنوات، وتخفيض بنسبة 50 بالمئاة، للأطفال من 4 إلى 12 سنة.