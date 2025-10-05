مواقيت وأسعار رحلات القطار الدولي بين الجزائر وتونس

كشفت المؤسسة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، عن مواقيت وأسعار تذاكر رحلات القطار الدولي بين الجزائر وتونس.

وحسب بيان للمؤسسة، ينطلق القطار من محطة القطار عنابة، أيام الأحد والثلاثاء والخميس، على الساعة التاسعة (09.00) صباحا. ليصل إلى تونس العاصمة، على الساعة السادسة وسبع وعشرون دقيقة (18.27) مرورًا بكل من سوق أهراس، غار الدماء، جندوبة، وباجة، وصولًا إلى العاصمة تونس.

كما ينطلق القطار من محطة تونس أيام الإثنين والأربعاء والجمعة، على الساعة الثامنة وخمس وعشرون دقيقة (08.25). ليصل إلى عنابة على الساعة السادسة وعشرون دقيقة (18.20).

كما تتم إجراءات العبور، على مستوى محطة سوق أهراس الدولية بالنسبة للجزائر، وعلى مستوى محطة غار الدماء بالنسبة لتونس.

ويمكن للمسافرين اقتناء تذاكر السفر في محطتي عنابة وسوق اهراس، أو في محطات الجزائر، وهران وقسنطينة.

وبالنسبة لأسعار الرحلات، فهي أسعار تنافسية في المتناول ، كما يلي:

سعر تذكرة الدرجة الأولى 1900 د.ج، وسعر تذكرة الدرجة الثانية 1640 د.ج.

سعر تذكرة الدرجة الأولى ذهاباً وإياباً 3485 د.ج وسعر تذكرة الدرجة الثانية ذهاباً وإياباً 3040 د.ج.

بالإضافة إلى مجانية النقل للأطفال دون 4 سنوات، وتخفيض بنسبة 50% للأطفال من 4 إلى 12 سنة.