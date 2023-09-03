مواقي: “الإدارة وضعتنا في أحسن الظروف ولما لا نتوج بلقب”

أكد لاعب شبيبة القبائل، حسين دادي مواقي، بأن إدارة النادي وضعت الفريق في أحسن الظروف، في إطار التحضيرات الخاصة بالموسم الجديد.

كما أبرز مواقي، بأن العمل الكبير قام به الفريق في أول تربص بتيكجدة، مضيفا: “قمنا بمجهودات كبيرة في تيكجدة أين كان ضغط العمل عال جدا، ولكن هنا أيضا بتونس ينتظرنا عمل كبير”.

مشيرا في المقابل، إلى أن القدامى موجودون من أجل مساعدة الجدد في الاندماج والتأقلم مع الفريق.

أما بخصوص أهداف الشبيبة في الموسم الجديد، رد مواقي: “سنلعب المراتب الأولى، الشبيبة تلعب دائما على الألقاب ولما لا نتوج بلقب؟ وبالنسبة لي شخصيا أريد تسجيل الكثير من الأهداف ومساعدة فريقي”.