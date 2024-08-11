مواقي: “حضّرنا كما ينبغي لمباراة كأس الكاف”

تحدث المستقدم الجديد لشباب قسنطينة، المهاجم دادي مواقي، عن التحضيرات التي أجراها فريقه، استعدادا لخرجتهم الأولى في كأس الكاف.

وصرّح مواقي، للصفحة الرسمية لشباب قسنطينة، على “فايس بوك”: “تربصنا الذي دام 15 يوماً، ركزنا فيه على العمل البدني بالدرجة الأولى”.

كما أضاف: “حضّرنا كما ينبغي لمباراة كأس الكاف التي يفصلنا عنها أسبوع، ونأمل أن نتواجد في كامل جاهزيتنا خلال هذه المباراة”.

يذكر أن شباب قسنطينة، يستقبل يوم 17 أوت الجاري، فريق الشرطة الروندي، ضمن الدوري التصفوي الأول الكأس الكونفيدرالية.