مواقي: “ينتظرنا شوط ثاني في رواندا ونتمنى أن يكون التأهل من نصيبنا”

ثمّن مهاجم شباب قسنطينة، دادي مواقي، فوزهم على فريق الشرطة الرواندي، في مباراة الذهاب من الدور التمهيدي لكأس الكونفيدرالية، كما أبدى أمله في أن يكون التأهل من نصيبهم.

وصرّح مواقي، في الندوة الصُحفية التي أعقبت هذه المباراة: “نحن سعداء بتحقيق هذا الانتصار، والأهم هو عدم تلقينا أهداف”.

كما أضاف: “ينتظرنا شوط ثاني في رواندي، والذي سيحسم في هوية المتأهل للدور المقبل، ونتمنى أن يكون ذلك من نصيبنا”.

يذكر أن دادي مواقي شارك أساسيا، أمس السبت، مع ناديه شباب قسنطينة، في مباراتهم أمام فريق الشرطة الرواندي، والتي انتهت لصالح السياسي بثنائية نظيفة.