موالفي: أنظمة معالجة المياه الملوثة في وحدات الإنتاج الصناعي ضرورية

دعت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، سامية موالفي، الصناعيين الناشطين على ضفاف مجرى واد الحراش. لاعتماد أنظمة معالجة المياه الملوثة للمساهمة في القضاء على التلوث. وتسليم هذا المشروع الحيوي في أقرب الآجال.

وأكدت موالفي خلال زيارة تفقدية لأشغال مشروع تهيئة واد الحراش، على أهمية دور المتعاملين الإقتصاديين في معالجة المياه الصناعية الناجمة عن نشاطاتهم. لإنجاح مشروع تطهير وتهيئة واد الحراش و جعله فضاء ترفيه ورياضة للمواطنين.

كما لاحظت الوزيرة استجابة عدد من الصناعيين لإنجاز محطات تصفية المياه الصناعية على مستوى وحداتهم الإنتاجية. داعية لتعميمهما عبر كامل الوحدات الانتاجية الصناعية للقضاء على التلوث.

كما أشارت موالفي إلى أهمية مواصلة عمليات التحسيس سواء بالنسبة للمواطنين أو المصنعين أو المنتجين. من أجل حماية المحيط و القضاء على مختلف أشكال التلوث. والتي تعود بالفائدة على تحسين الإطار المعيشي للمواطن.

وفيما يخص أشغال تهيئة واد الحراش، أكدت موالفي على التحسن الملحوظ في وتيرة الأشغال. مشيرة إلى أن العمل مستمر، بالتعاون مع قطاعات وزارية أخرى. من أجل رفع بعض العراقيل التقنية التي تعرقل السير الحسن للأشغال.

كما تفقدت السيدة موالفي، خلال زيارتها، مؤسسة الورق المسترجع ببلدية “الحراش”. أين تلقت شروحات من طرف مسيري المؤسسة حول كيفية إسترجاع الورق و تثمينه. والذي يدخل بدوره في إطار المحافظة على البيئة من التلوث. حيث دعت الوزيرة لإشراك الشباب حاملي المشاريع والناشط في مجال إعادة تدوير الورق للعمل. بالشراكة و خلق القيمة المضافة و فرص العمل.

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