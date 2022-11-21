موالفي: إجراء إحصاء شامل لمختلف أشكال المخاطر على البيئة

وجهت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة سامية موالفي، تعليمات للمديريات المحلية لقطاعها تقضي بالشروع في إحصاء شامل لمختلف الأخطار التي تهدد البيئة على المستوى المحلي.

وقالت موالفي لدى إشرافها على دورة تكوينية لصالح إطارات مديريات البيئة عبر الوطن، لإعداد إستراتيجية لحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة. أنه سيتم إحصاء جميع المؤسسات المصنفة وتحديد طبيعة الأخطار البيئية المحتملة. إلى جانب إحصاء جميع المؤسسات الناشئة في المجال البيئي. لاسيما الناشطة منها في الإقتصاد الدائري “التدوير” والعمل على مرافقتها والزيادة في عددها.

كما دعت موالفي إلى إحصاء جميع الفضاءات المحمية وتحديد أهم المخاطر المهددة لها وإحصاء جميع مصادر النفايات الطبية مهما كان مصدرها. بالإضافة كذلك إلى جرد جميع النقاط السوداء المتعلقة بالنفايات المنزلية والهامدة والمفرغات العشوائية. وإعداد بطاقية لجميع المؤسسات الخاصة والعامة العاملة في مجال رسكلة النفايات المنزلية المختلفة.

وكشفت موالفي عن إستحداث أرضية رقمية لتقييم المجهودات اليومية لإطارات وموظفي مديريات البيئة عبر التراب الوطني. ومتابعة مدى تحقيق الأهداف المسطرة في آجالها لإنجاح كل من عمليات الإحصاء المذكورة و مبادرة إعداد استراتيجية وطنية لحماية البيئة.

ويشارك في هذه الدورة الأولى من نوعها، كل من رؤساء مصالح التحسيس والإتصال على مستوى مديريات البيئة عبر الوطن بهدف جمع إقتراحات حول آليات وأساليب عمل إنطلاقا من الممارسة اليومية للإطارات المحلية. و من ثمة إعداد خارطة طريق تسمح بتوضيح وتحديد الأدوار والمهام وفقا لأنماط تسيير جديدة و عصرية.

وأضافت موالفي، أن المبادرة الصياغة الجماعية التشاركية ستسمح بوضع إستراتيجية سنوية ذات أهداف واضحة. و قابلة للتحقيق وفقا لجدول زمني محدد يشمل عددا من المحاور. أبرزها الضبط البيئي بمختلف عناصره من الترخيص إلى المنع و الحضر و التحسيس والتربية البيئية”. و “حماية التنوع البيولوجي والأنظمة البيئة.

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