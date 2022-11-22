موالفي: إنتاج 15000 ميغاوات من الكهرباء آفاق 2035

قالت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة سامية موالفي، إن الجزائر شريك موثوق وملتزم وتحرص على البعد التكاملي في علاقاتها مع دول ضفتي البحر المتوسط. كما أن التعاون في مجال الطاقة والطاقات المتجددة بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط يشكل أهمية كبرى لها.

وأضافت موالفي، خلال كلمة لها أثناء المؤتمر المشترك، حول “الربط الكهربائي المتوسطي، عامل للتكامل الإقليمي وحافز للانتقال الطاقوي”، أن التعاون في مجال الطاقة والطاقات المتجددة بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط يشكل أهمية كبرى بالنسبة للجزائر. خاصة ما تعلق منه برفع الباقة الطاقوية والترابط الكهربائي في حوض المتوسط. لا سيما في ظل الظروف الحالية والمستقبلية. منها الاقتصادية السياسية والبيئية. من أجل الأمن الطاقوي لكل دولة من دول البحر الأبيض المتوسط.

كما تستدعي هذه الحاجة الملحة إلى إنشاء تكتلات اقتصادية إقليمية، وإنشاء سوق مغاربية للكهرباء باستخدام التقنيات الحديثة. وهي الفرصة التي يتيحها قطاع الطاقة لتحويل التكامل القطاعي إلى حقيقة واقعة. ويصبح محور تكاملي رئيسي في الإقتصاد المغاربي ككل من أجل الحفاظ على التعاون في منطقة البحر الأبيض المتوسط.

كما أشارت موالفي، أن الجزائر أدرجت الإنتقال الطاقوي وتطوير الطاقات المتجددة ضمن أولوياتها طبقا لبرنامج رئيس الجمهورية. كما إن التقلبات الكبيرة الهيكلية والسريعة التي تشهدها الساحة الطاقوية العالمية. وضعت الجزائر أمام عدة تحديات منها تنويع مصادر الطاقة بهدف التحرر التدريجي من الإعتماد على المحروقات وضمان الأمن الطاقوي للأجيال القادمة.

وقد شرعت الجزائر في خطة واسعة النطاق لتطوير إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة. من بينها إنتاج 15000 ميغاوات في افاق 2035. مما سيرفع من مساهمة الطاقات المتجددة ضمن المزيج الطاقوي. وكذا إنجاز محطات شمسية كهرو ضوئية عبر عدة ولايات. وهذا ما يسمح بالإبتعاد التدرجي لاستعمال الغاز الطبعي وإجتناب الإنبعاثات الكربونية.

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