موالفي تتحادث مع عديد الشخصيات المهمة على المستوى الدولي

التقت وزيرة البيئة سامية موالفي على هامش مشاركتها في أشغال مؤتمر الأطراف السادس والعشرين للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية المنعقد بغلاسكو المملكة المتحدة البريطانية، بعديد الشخصيات المهمة على المستوى الدولي.

ويتعلق الأمر بـ “أنطونيو كوتيريز” الأمين العام للأمم المتحدة، “نانسي باتريسيا بيلوتسي” رئيسة مجلس الشيوخ بالولايات المتحدة الأمريكية، و”باتريسيا إسبينوزا” الأمينة التنفيذية لإتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

وقد تبادلت معهم الوزيرة أطراف الحديث حول أهم التحديات الدولية في إطار تغير المناخ كما طرحت أفكار وجهود الجزائر المبذولة في مجالات البيئة المختلفة.