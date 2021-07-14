موالفي تستقبل أعضاء جمعية المنظمة الجزائرية لمهندسي البناء والبيئة

استقبلت وزيرة البيئة سامية موالفي أعضاء جمعية المنظمة الجزائرية لمهندسي البناء والبيئة. وكذا أعضاء جمعية الإطارات والمثقفين، في زيارة مجاملة خصوا بها الوزيرة.

وحسب بيان الوزارة، فإن الزيارة كانت فرصة للاستماع إلى اقتراحات الجمعيتين من أجل العمل على خدمة البيئة الجزائرية وتنظيم نشاطات تحسيسية وميدانية.

كما كان اللقاء فرصة لإبراز الدور الكبير الذي توليه الوزيرة للمجتمع المدني والأهمية التي يوليها له القطاع من أجل التنسيق للعمل على تطوير العمل الجمعوي البيئي، يضيف البيان.