موالفي: نهدف إلى الحفاظ على البيئة تجسيدا لتوجيهات رئيس الجمهورية

شاركت وزيرة البييئة سامية موالفي اليوم الاثنين رفقة الوالي المنتدب لدرارية والقائد العام للكشافة الإسلامية الجزائرية مع كافة أطياف المجتمع المدني لإحياء اليوم الوطني للشجرة المصادف لـ 25 أكتوبر من كل سنة.

وقالت الوزيرة في تصريحات صحفية على هامش احياء هذا اليوم، نهدف من خلاله إلى تجسيد توجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لاسيما الالتزام رقم 33 المتعلق بتحسين الاطار المعيشي للمواطن وبالتالي الحفاظ على البيئة من خلال القيام بحملات تشجيرية واسعة تمس كل التراب الوطني.

و الذي نشرف اليوم على انطلاقتها بمعية المجتمع المدني الذي نعتبره دائما الشريك الفعلي والأساسي لتحقيق الأهداف والاستراتيجية المسطرة من طرف قطاع البيئة. أدعو من هذا المنبر جميع أطياف المجتمع أن يساهموا في هذه العملية.

وأضافت:”وجودنا هنا برفقة براعم النوادي البيئية يندرج ضمن تجسيد البعد الإيكو اجتماعي لاستراتيجية قطاعنا الوزاري التي ترتكز أساسا على التحسيس والتربية البيئية باعتبارها آليات لترسيخ الوعي البيئي والثقافة البيئية السليمة في أذهان الأجيال القادمة بإشراكهم بطريقة فعالة في بناء مستقبل واعد يضمن لهم العيش برفاهية في بيئة مستدامة.”

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من جهته اعتبر القائد العام للكشافة للكشافة الإسلامية الجزائرية عبدالرحمان حمزاوي. أن هذه المبادرة نموذجية لكل مناطق وبلديات وولايات الوطن حتى نعطي صورة عن تلاحم كل مؤسسات الدولة وفئات المجتمع وخاصة الجمعيات للقيام بالتشجير أولا للحفاظ على البيئة.

إضافة الى انشاء محيط بيئي جيد للمواطن لتعويض الخسائر التي تعرضت لها البيئة في السنوات السابقة ندعو من هنا كل الجمعيات للقيام بمثل هذه الحملات.

هذا وتستمر الحملة إلى غاية 31 مارس بشكل يومي من خلال مديريات البيئة المتواجدة عبر كل ولايات الوطن.