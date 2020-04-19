موالون يكشفون شعيرا ممزوجا بالأوساخ و التراب في مخزن قصر الشلالة بتيارت

تفاجأ مساء اليوم مربوا المواشي بوجود قمامة وبقايا أوساخ ممزوجة بمادة الشعير بمخزن الحبوب بقصر الشلالة التابع لتعاونية الحبوب و الخضر الجافة بمهدية.

وقال الموالون للنهار اونلاين أنه بعد انفراج توزيع حصص الشعير في اليومين الأخيرين بعذ انتظار دام طويلا تفاجأوا بخليط من الاوساخ في الشعير ، وطالبوا الجهات المعنية بالتدخل.

وحسب المعلومات التي استقتها النهار اونلاين من مصادر متطابقة فإن شاحنة من الوزن الثقيل نقلت اليوم قناطير من مخزن بلدية عين دزاريت وتحويلها الى مخزن قصر الشلالة.

وذلك لتوزيعها على الموالين التابعين لكل من بلدية قصر الشلالة و زمالة الامير عبد القادر وسرغين.

وأفاد ذات المصادر أن أمين المخزن ٌبالنيابة اوقف عملية توزيع هذه الشحنة بعد ان تفطن هو الآخر لهذا الشعير المغشوش واكد لهم انهم سيستلمون شعيرا صافيا.

وقد علمت النهار اونلاين أن مصالح الأمن قد تنقلت الى عين المكان.

وفتحت تحقيقا معمقا في كيفية وصول هذه الشحنة وتم الإستماع الى سائق الشاحنة في انتظار معرفة تفاصيل القضية.

ولم يستبعد المصدر أن يمتد التحقيق الى المخازن الأخرى خاصة تلك التي تم نقل منها هذه الشحنة التي اثارت تساؤلات كثيرة .