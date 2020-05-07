موالو الجلفة يتبرعون بـ200 رأس من الأغنام لمواطني البليدة

أخبار الجزائر
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موالو الجلفة يتبرعون بـ200 رأس من الأغنام لمواطني البليدة
بقلم نادية بن طاهر

تبرع موالو الجلفة، بحوالي 200 رأس من الأغنام، لفائدة سكان ولاية البليدة، في إطار الجهد التضامني لمكافحة تبعات فيروس كورونا.

وأشرفت السلطات المحلية للولاية، ممثلة في مسؤول جهازها التنفيذي، محمد بن عمر، على مراسم إنطلاق القافلة التضامنية، من مركب اللحوم الحمراء بمدينة حاسي بحبح.

وتمثلت المساعدات، حسبما أوردته وكالة الأنباء، في زهاء 200 رأس من الأغنام، تم ذبحها وتوضيبها في مبردات مركب اللحوم الحمراء.

وثمن والي الولاية، محمد بن عمر، هذه الجهود التي تنم على حد تعبيره عن كرم أهل المنطقة وتكشف حقيقة أن الجزائريين في الشدائد والمحن يساندون بعضهم البعض.


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