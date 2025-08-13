موالي: “اللعب في الشبيبة حلم الطفولة وجئت لحصد الألقاب”

عبّر الوافد الجديد على تشكيلة شبيبة القبائل، حمزة موالي، عن سعادته الكبيرة بحمل ألوان نادي بحجم “الكناري”.

وأعلنت الشبيبة في الميركاتو الصيفي الجاري، عن ضم موالي، في صفقة انتقال حر. بعد فسخ عقده بطريقة ودية مع مولودية الجزائر.

وقال موالي، حول التحاقه بالشبيبة في تصريحات خص بها الصفحة الرسمية للنادي: “سعيد بالتواجد في هذا الفريق العريق، بالنسبة لي ولعائلتي هو حلم الطفولة”.

وواصل خريج مدرسة أتليتيك بارادو: “حمل قميص الشبيبة، بالطبع يضعط تحت ضغط كبير. وسأعمل بجد لأكون عند حسن ثقة الإدارة والأنصار”.

أما عن مشاركة الشبيبة المرتقبة في دوري الأبطال، قال موالي: “أملك تجربة صغيرة في هذه المنافسة. وسأعمل على تقديم ما ينتظره مني الجميع، الشبيبة تملك 7 ألقاب قارية وسنحاول تحقيق أهدافنا”.

وبخصوص طموحاته مع النادي القبائلي، رد الظهير الأيسر السابق للمولودية: “طموحي واضح، أريد التتويج بالألقاب وتقديم الإضافة وإسعاد الأنصار”.

وفي المقابل، أبرز موالي، أنه لم يجد صعوبة في الاندماج مع الشبيبة بحكم معرفته المسبقة لعدد من اللاعبين.

مبرزا في الأخير، أن جد متشوق لأول ظهور رسمي له بألوان شبيبة القبائل، لاسيما في ملعب “حسين آيت أحمد” الذي أكد أنه تحفة فنية، تزداد جمالا بتواجد أنصار الشبيبة.