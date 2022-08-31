موالي يرسم التحاقه بنادي لافال الفرنسي

كشفت إدارة نادي لافال، الناشط في الليغ2 الفرنسية، اليوم الأربعاء، عن صفقاها الجديدة ضمن الميركاتو الصيفي الجاري.

وأعلنت إدارة النادي الفرنسي، عبر الصفحة الرسمية للفريق على “تويتر”، ضمها رسميا خدمات حمزة موالي، قادما من نادي بارادو.

كما نشر نادي لافال، صورة مستقدمه الجديد موالي، بقميص الفريق، عقب توقيعه عقد الإعارة الذي يربطه لموسمين.

يذكر أن حمزة موالي يتواجد منذ 10 اوت الماضي، في مركز تدريبات نادي لافال، قبل أن يرسم التحاقه بالفريق.